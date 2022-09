Roger Federer  finalement absent pour la Laver Cup à la fin du mois ?

Si on a vu Roger Federer apparaître dans divers clips promotionnels ces dernières semaines, il semblerait que sa rééducation ne se passe pas aussi bien qu'espéré. Opéré à trois reprises au genou droit, dont la dernière fois à la fin de l'été 2021, de l'eau s'y serait encore accumulée. D'après le journal suisse Tages-Anzeiger, sa participation en tant que joueur à la prochaine Laver Cup est compromise. Si cela se vérifie, le Big 4 ne se réunira donc pas sur les terrains de Londres fin du mois… Le voir disputer un simple et un double, selon les règles de cette exhibition qui voit s'affronter les équipes "Europe" et "Monde", ne serait pas sage.

À moins d’un arrangement pour jouer juste une rencontre ? Le Suisse sera sur place puisqu’il est l’un des organisateurs du tournoi. Son retour sur le circuit professionnel est toujours programmé chez lui, à Bâle, en octobre. Roger Federer, 41 ans, a joué son dernier match officiel le 7 juillet 2021, à Wimbledon.