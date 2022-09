US Open: Frances Tiafoe qualifié pour les demi-finales en battant Andrey Rublev

Expéditif. Voilà comment on pourrait décrire la victoire en trois sets de Frances Tiafoe (ATP 26) sur Andrey Rublev (ATP 11), ce mercredi soir en quarts de finale de l’US Open. Malgré une rencontre assez équilibrée, qui a vu les deux premières manches se terminer sur un tie-break, l’Américain de 24 ans a terrassé son adversaire russe en 2 h 39 de jeu (7-6, 7-6, 6-4).

Le résultat est exceptionnel : voilà seize ans, depuis Andy Roddick en 2006, qu’un joueur du pays de l’Oncle Sam n’avait plus atteint les demi-finales de son propre Majeur !

"C'est fou, de remporter encore une grosse victoire (NdlR : après Nadal en huitièmes) face à un joueur si difficile", a commenté Tiafoe quelques instants avant de quitter le stade Arthur Ashe et un public acquis à sa cause.

"Je me sens comme à la maison, ce court est incroyable. Tout le monde me pousse, je me dois de donner le meilleur de moi-même. Je profite de ces moments, mais il reste deux matchs. Ce sera dur, laissons Alcaraz et Sinner (NdlR : ils jouaient la nuit dernière) se battre, mais je suis prêt, contre qui que ce soit."

Pour le joueur de 24 ans, à l’instar du Russe Karen Khachanov (ATP 31) qui croisera la route du Norvégien Casper Ruud (ATP 7) en demi-finale, il s’agit de la meilleure performance dans un tournoi du Grand Chelem de sa carrière. Jusqu’à présent, son plus gros résultat en Majeur était un quart de finale disputé à l’Open d’Australie en 2019.