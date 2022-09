Accueil Sports Tennis Carlos Rodriguez: “Les deux filles les plus cohérentes du circuit” Notre consultant, Carlos Rodriguez, préface la fille dames de l’US Open. C.V. ©Belga

À quelques heures de la finale dames 2022 de l'US Open qui verra la Polonaise Iga Swiatek défier la Tunisienne Ons Jabeur, notre consultant, Carlos Rodriguez, livre son sentiment sur cette apothéose entre la double lauréate de Roland-Garros et la dernière finaliste de Wimbledon.



"On va assister à une finale inédite après un tournoi qui a été assez particulier parce que les deux finalistes, Emma Raducanu et Leylah Fernandez, ont quitté très vite l'épreuve. La présence d'Iga Swiatek et Ons Jabeur lors de l'apothéose de cet US Open n'est pas une surprise extraordinaire comme on a pu en connaître lors des derniers mois sur le circuit féminin. Cette finale entre deux joueuses au style différent, on pouvait plus l'attendre à Roland-Garros. Je pense que ce match va être très intéressant avec des deux côtés du filet deux filles très régulières...