Casper Ruud: "Haaland restera la plus grande star de Norvège"

Quelques semaines après sa finale perdue contre Rafael Nadal à Roland-Garros, Casper Ruud va disputer une deuxième apothéose dans un Grand Chelem. Toujours aussi solide, le Norvégien n’a pas tremblé pour se débarrasser en quatre sets de Karen Khachanov. Cerise sur le gâteau, en cas de succès contre Carlos Alcaraz en finale, l’actuel septième mondial monterait sur le trône du circuit ATP.

En quoi votre finale à Roland-Garros en juin dernier peut vous servir avant celle de l’US Open ?

“En finale, Rafael Nadal m’a évidemment donné une bonne raclée. Après la finale, j’avais dit : Si jamais j’en atteins une autre, j’espère que ce ne sera pas Rafa de l’autre côté !. Parce que c’est une sorte de tâche impossible. Je suis content que ce ne soit pas Rafa sur terre battue. J’espère que cela m’aura un peu préparé. Au moins, je sais un peu à quoi je serai confronté lorsque je monterai sur le court et que je verrai le trophée au fond du terrain.”

En plus du titre il y aura la place de numéro un mondial à décrocher ?

“Je pense que si je veux battre Carlos, il faudra que je sois très précis dans tous mes coups, que j’essaie de le garder un peu plus loin dans le court, que je joue avec beaucoup de profondeur et de longueur. S’il s’avance, il peut faire n’importe quoi avec la balle. Il a aussi un excellent toucher de balle. Je pense qu’il a l’une des meilleures amorties du circuit. Il peut jouer les deux coups en même temps, ce qui peut parfois vous surprendre. Si vous jouez avec une bonne profondeur et une bonne longueur, il est plus difficile de frapper les amorties. C’est quelque chose sur lequel je vais essayer de me concentrer. Bien sûr, il y aura de la nervosité et nous la ressentirons tous les deux. Le vainqueur sera numéro un mondial, je trouve que c’est le scénario le plus juste.”

Quelles étaient vos ambitions en début de saison par rapport aux tournois du Grand Chelem

“L’objectif était d’essayer d’atteindre un quart de finale. En 2021 j’ai livré une bonne saison sauf en Grand Chelem. En 2022 cela avait mal commencé puisqu’en Australie, je n’ai pas pu jouer à cause d’une blessure encourue la veille du tournoi. Quelle déception. Voyager plus de 40 heures entre la Norvège et l’Australie pour finalement ne pas jouer un point. J’ai été capable de très bien rebondir à Roland-Garros, ce qui m’a donné confiance. Je pense que j’ai aussi appris à mieux jouer les matchs au meilleur des cinq sets.”

Pensez-vous qu’une victoire à l’US Open pourrait vous rendre aussi populaire en Norvège que Erling Haaland ?

“C’est la plus grande star en Norvège pour le moment. Il continuera probablement à l’être pendant encore de nombreuses années. Il connaît une saison incroyable. Nous espérons tous qu’il continuera. C’est un plaisir de le voir marquer but après but. De mon côté, partout où je vais, je représente la Norvège à chaque fois que je joue, sur le circuit ATP, les tournois du Grand Chelem, car le drapeau norvégien est toujours derrière ou devant mon nom. Et j’en suis fier. Je veux représenter la Norvège d’une bonne manière et mettre le tennis norvégien un peu plus sur la carte du monde. J’espère que je pourrai, comme je l’ai dit, représenter la Norvège et le peuple norvégien d’une bonne manière.”