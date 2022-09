"Je suis à la fois très proche et très loin": Carlos Alcaraz va disputer sa première finale de Grand Chelem

Présenté il y a seulement quelques mois comme le futur crack du tennis mondial, Carlos Alcaraz va participer ce dimanche, à 19 ans, à sa première finale de Grand Chelem. Pour y parvenir, l’Espagnol est à nouveau sorti vainqueur d’un match en cinq sets, contre Frances Tiafoe cette fois, et peut en cas de victoire contre Casper Ruud, endosser la couronne de numéro un mondial. Tout cela, le Murcien en a parlé au milieu de la nuit après sa victoire contre l’Américain.

Vous voilà en finale de Grand Chelem pour la première fois de votre carrière. Que ressentez-vous ?

“C’était incroyable pour moi. Je pense avoir très bien joué contre Frances, qui a évolué à un niveau très élevé ces deux dernières semaines. C’est un sentiment génial d’être en finale, d’avoir gagné ce match en 4h20. Physiquement, je me sens très bien. Je suis un peu fatigué, bien sûr, mais je me sens bien. Je suis simplement très, très heureux. Je repense à l’enfant que j’étais il y a dix ans qui rêvait du moment que je suis en train de vivre. Il faut poursuivre ses rêves. Le travail est toujours récompensé. On voit en ce moment que tout le travail que j’ai effectué est en train de payer.”

Il y a un an, vous aviez dû abandonner en quarts de finale contre Félix Auger-Aliassime après un enchaînement de longs matchs. Cette fois, vous sortez à chaque fois vainqueur de ces bras de fer. Qu’est-ce qui a changé ?

“Je suis davantage prêt. L’an passé, je n’avais disputé que trois Grands Chelems avant l’US Open. Et un seul match en cinq sets. Maintenant, j’ai plus de rencontres en cinq sets dans les jambes, je suis davantage prêt, physiquement et mentalement. Depuis cet US Open, il y a eu douze mois de travail intense, en salle et sur le court. Mais je dirais que c’est surtout mental.”

En plus de vous battre pour un premier titre en Grand Chelem, vous viserez, comme Casper Ruud, la place de numéro 1 mondial...

“C’est à la fois proche et très loin. C’est une finale de Grand Chelem avec la place de numéro 1 mondiale à la clé, quelque chose dont je rêve depuis que je suis enfant. Que dire ? Pour l’instant, j’ai envie de savourer ce moment, ma première finale de Grand Chelem.”

Connaissez-vous bien Casper Ruud ? Quel est votre lien avec lui ?

“J’ai joué deux fois contre lui. Je le connais très bien. Nous avons partagé beaucoup de moments dans les tournois. C’est un gars très sympa en dehors du terrain. Je parle beaucoup avec lui, quand nous le pouvons. Sur le terrain, je le connais. Comme je l’ai dit, je l’ai joué deux fois et je l’ai battu deux fois. Il faudra jouer mon meilleur tennis pour m’imposer.”

Il y a 19 ans, votre entraîneur Juan Carlos Ferrero est devenu numéro 1 mondial en se qualifiant pour la finale de l’US Open. Vous en a-t-il parlé ?

“On en a beaucoup parlé, oui. Il avait battu Agassi en demi-finales pour devenir numéro 1 mondial ici, à l’US Open. Il m’a raconté comment il s’était préparé pour ce match. Je vais faire pareil : je vais prendre ma chance. Peu importe ce pour quoi je me bats, je vais prendre ma chance et profiter du moment.”

Que pensez-vous des matchs en nocturne?

“Jouer ici à l’US Open est si spécial, encore plus en session nocturne. Vous vivez quelque chose de spécial. La foule est incroyable. Ils aiment regarder les grands matchs. Je me souviens d’avoir vu beaucoup de matchs, des matchs complètement fous sur le central. Je me souviens que j’espérais vivre des moments comme cela.”