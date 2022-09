Le tennis belge aurait pu décrocher deux titres du Grand Chelem samedi à l'US Open, les premiers depuis dix ans. Il n'en a remporté aucun. Après Kirsten Flipkens battue en finale du double mixte, Gilles-Arnaud Bailly a perdu la finale du simple juniors sur le ciment de Flushing Meadows à New York.

US Open: Gilles-Arnaud Bailly battu en finale du simple juniors

Le sociétaire du TC Visé, qui fêtera ses 17 ans le 19 septembre, a été battu par l'Espagnol Martin Landaluce (ITF 10/N.5) en deux manches serrées 7-6 (7/3), 5-7 et 6-2. La finale, jouée sur le court N.11, a duré 2 heures et 13 minutes.

L'Espagnol l'avait déjà éliminé au 3e tour de Wimbledon cet été.

Gilles-Arnaud Bailly, 5e mondial chez les juniors et 2e tête de série à New York, qui est devenu champion d'Europe U18 fin juillet à Klosters en Suisse, avait déjà été battu en finale du tournoi junior de Roland-Garros le 4 juin dernier face au Français Gabriel Debru 7-6 (7/5) et 6-3.

Le natif de Bilzen avait été sorti dès le 2e tour à l'Open d'Australie dans le premier Grand Chelem de l'année.

Kimmer Coppejans est le dernier Belge à avoir remporté un titre dans un des quatre tournois du Grand Chelem de tennis, en ne tenant pas compte du tennis en fauteuil roulant. Il s'était imposé dans le simple juniors à Roland-Garros en 2012.