Coupe Davis : “Nous ne sommes pas les favoris”

L’équipe belge de Coupe Davis est arrivée depuis vendredi à Hambourg où elle va affronter l’Australie (mardi), l’Allemagne (vendredi) et la France (samedi) avec l’objectif de terminer à l’une des deux premières places pour rejoindre la phase finale à élimination directe de l’épreuve.

"Si on regarde les classements, on n'est pas favoris", expliquait Johan Van Herck ce dimanche à la presse. "Mais cela ne nous a jamais empêchés de réussir des résultats, et David a souvent montré qu'il pouvait battre de très bons joueurs dans cette compétition. On est un groupe soudé et professionnel, qui joue chaque match, chaque point pour le gagner. Avec le staff, on fait tout pour mettre au point les derniers ajustements dans ces circonstances particulières. On est assez bons pour y arriver. Je suis convaincu que l'on a notre chance dans chaque rencontre. Contre L'Australie, mardi, nous défierons De Minaur qui est 20e mondial, Kokkinakis 70e, et ils ont une bonne paire de double."

Après il sera temps de penser à l'Allemagne et la France : "Après, pour l'Allemagne devant son public, tout dépend du Zverev auquel on aura droit après sa blessure aux ligaments de la cheville et comment se sera déroulé son premier match. C'est évidemment le meilleur joueur en lice. Quant à la France, qui a ajouté Gasquet à sa liste, elle aligne une sélection d'égale valeur, très homogène. Dans ce qui nous attend rien ne sera facile, mais rien n'est vraiment insurmontable non plus. On part de nos qualités pour faire le mieux possible."

Dans un stade, le Rothenbaum Stadium, un peu particulier, comme l'expliquait David Goffin : "On est censé être à l'intérieur, mais on ne l'est pas vraiment. On a l'impression de ne jouer ni en indoor, ni en plein air. Ce genre de salle, il n'y en a quasiment pas sur le circuit, on a l'impression d'un toit en toile qui laisse entrer le soleil, le stade est un peu ouvert sur les côtés, il y a du vent qui passe, la température extérieure peut avoir une influence. Bref, ce sont des conditions indoor un peu spéciales, il faut s'adapter mais cela fait partie du métier de tennisman."

Sorti au premier tour de l'US Open, le Liégeois a eu le temps de préparer cette semaine de Coupe Davis qui se jouera aussi sur dur : "J'ai eu le temps de me reposer et de me remettre. J'ai repris mes marques, c'est toujours un peu plus facile en salle de retrouver les sensations, le timing, les frappes, même si ici c'est un peu spécial. Cela va me faire du bien. Bien sûr, la formule a changé, on ne joue que trois matchs, en tant que numéro un j'ai d'office du costaud en face, et en deux manches gagnantes, on n'a pas droit à un retard au démarrage comme cela peut être le cas en cinq sets, il faut être bien dans le match de suite."