Mansour Bahrami, l’attraction pour les 10 ans de Hope and Spirit

Figure emblématique du tennis des années 80, Mansour Bahrami est à l'heure actuelle le meilleur joueur de tennis iranien de l'histoire. Davantage connu pour ses facéties que pour son palmarès (NdlR : il fut 192e en simple en 1988), il est surtout devenu celui que tout le monde surnomme "Le magicien du circuit ". Parrain de l'association belge Hope & Spirit fondée il y a dix ans par le Lasnois Daniel Meyers, le joueur franco-iranien avait promis à son ami d'être présent à l'occasion de cette journée anniversaire. "C'est un plaisir d'être ici, confiait samedi Mansour Bahrami. Mon lien avec la Belgique, c'est mon amitié avec Daniel que je connais depuis 42 ans. Il est la première personne que j'ai rencontrée quand je suis arrivé d'Iran en France."

Durant toute la journée, un tournoi amical était organisé sur les courts du club rixensartois en présence des boursiers de la fondation, des sponsors et VIP ainsi qu'avec les joueurs pros soutenus par Hope & Spirit. Le court central avait évidemment été réservé pour les matchs exhibitions mettant en scène la star du jour. Associé à Simon Beaupain, joueur belge, 667e mondial, Mansour Bahrami a fait étalage de son formidable touché de balle rendant fou l'ancien joueur belge de Coupe Davis Arthur De Greef et Geoffrey Blancaneaux, 148e à l'ATP. "Il a des coups complètement improbables, c'est impressionnant de voir à quel niveau il joue encore", souriait le joueur français de 24 ans.

Entre amorties rétro, coups entre les jambes ou frappe de balle dos au terrain, Mansour Bahrami a régalé le public présent en nombre avant d'octroyer à chacun un petit mot ou un selfie. "En Iran, j'ai appris à jouer au tennis avec un morceau de bois et une pelle… voilà d'où viennent mes trucs", plaisantait le joueur de 66 ans, initiateur du Trophée des Légendes, réservé aux anciens joueurs professionnels.

"Il est incroyable, mon papa m'a montré des vidéos de lui", se réjouissait Sarah Bovy, 11 ans, en admiration devant les coups de génie du champion qui joue encore une vingtaine d'exhibitions par an. Plus tard dans la journée, Mansour Barhami a offert un peu de son temps aux jeunes boursiers qui ont pu, un à un, échanger avec lui.

"Le tennis, c’est bien, les études et le tennis, c’est mieux"

Alors qu'elle fête son 10 anniversaire, la fondation Hope and Spirit a annoncé soutenir 93 boursiers en 2022. Née en 2012, la fondation d'utilité publique, Hope and Spirit, a pour objectif d'aider des jeunes talents tennistiques à progresser dans les meilleures conditions tout en poursuivant des études. "Chaque boursier fait l'objet d'un programme spécifique à l'image de notre slogan : 'Le tennis c'est bien, les études et le tennis, c'est mieux !'', explique le Français Xavier Le Gall, président de la fondation depuis que le Lasnois Daniel Meyers lui a cédé le flambeau en 2020. Il est aussi coach et accompagne les joueurs pros sur le circuit plus de 220 jours par an.

En 2022, ce sont 93 candidatures qui ont été retenues par la fondation basée à Lasne. "Il s'agit de joueurs âgés entre 8 et 18 ans. Et puis nous soutenons aussi quatre joueurs handicapés : Arnaud Lognay, Stan Devriese, Morgan Henroye et Ruby Malaba dans la section Togeher to the top qui apporte un soutien aux jeunes ayant eu moins de chance dans la vie (trisomie, autiste, handicap physique). Nous comptons par ailleurs neuf joueurs pros évoluant déjà sur les circuits ATP et WTA : Jérémy Chardy, Simon Beaupain, Astrid Schmits, Florence Fohnen, Marie Benoit, Geoffrey Blancaneaux, Mirza Basic et Jade Bornay, joueuse française ayant rejoint les rangs récemment."

La fondation, qui fonctionne grâce à des sponsors et à des donateurs, travaille sur plusieurs axes. "Nos aides varient entre des bourses financières, des accompagnements en tournois internationaux, des journées ou des camps d'entraînements. Nous offrons également aux jeunes la possibilité de côtoyer plusieurs fois par an les joueurs et joueuses professionnels. Par ailleurs, nous leur fournissons du matériel, les accompagnons sur certains tournois en leur apportant une assistance financière. Enfin, nous nous assurons qu'ils réussissent le mieux possible dans leurs études."