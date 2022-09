Accueil Sports Tennis Objectifs, psy et style de jeu, Alcaraz se confie avant la Coupe Davis: "J’aimerais vraiment jouer contre Roger Federer" Pas de repos pour Carlos Alcaraz qui est arrivé à Valence de New York en jet privé pour aider l’Espagne à se qualifier. Christophe Verstrepen Journaliste tennis



©AFP

Une fois ses obligations contractuelles réglées du côté de New York, Carlos Alcaraz, le tout récent vainqueur de l’US Open et numéro un mondial, a pris un jet privé en direction de Valence pour rejoindre l’équipe nationale espagnole qui va entamer son parcours en Coupe Davis, ce mercredi, dans le match au sommet de son groupe face à la Serbie. Malgré son nouveau statut et une quinzaine éprouvante physiquement à Flushing Meadows,...