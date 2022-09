European Open : David Goffin, Gilles-Arnaud Bailly et ... Xavier Malisse présents à l'ATP 250 d'Anvers

Les organisateurs ont confirmé la présence du N.1 belge jeudi. L'actuel 62e joueur au classement ATP devrait disputer son premier match le mardi 18 octobre. Goffin a été éliminé dès le premier tour lors de ses deux précédentes venues dans la Métropole en 2019 et 2020. Son meilleur résultat est une demi-finale en 2016. Le N.2 belge Zizou Bergs (ATP 134) revient jouer une épreuve où il s'était révélé en 2019. Il avait à l'époque fait chuter l'Espagnol Albert Ramos-Vinolas (ATP 40) et le Russe Karen Khachanov (ATP-18). "Aujourd'hui, nous le connaissons comme l'un des plus grands talents de notre pays. Il n'a encore que 23 ans", a souligné le directeur de l'épreuve et ancien joueur Dick Norman.

Le double finaliste en Grand Chelem cette année chez les juniors, à Roland-Garros et à l'US Open, champion d'Europe U18 et N.2 mondial de sa catégorie Gilles-Arnaud Bailly a lui aussi trouvé grâce aux yeux des organisateurs. "C'est le Belge qui monte. Il a une excellente mentalité et travaille très fort pour atteindre l'excellence dans le tennis", a estimé Norman.

La meilleure paire de double nationale Sander Gillé et Joran Vliegen aura aussi l'occasion de s'illustrer sur le sol national. Le double verra aussi la participation de l'ex-N.1 belge Xavier Malisse, demi-finaliste l'an dernier avec son protégé. "Les matches avec Lloyd Harris se sont très bien passés l'année dernière, c'était amusant à faire", a déclaré X-man, âgé aujourd'hui de 42 ans. "Je ne m'attendais pas à aller aussi loin. J'avais compté sur un seul tour, mais soudain, nous avons éliminé la première tête de série. Il y avait également une atmosphère fantastique. Je veux bien me préparer pour cette année aussi".

La semaine dernière, l'European Open européen avait annoncé les venues du Suisse Stan Wawrinka et de l'Autrichien Dominic Thiem, deux vainqueurs en Grand Chelem. Le Canadien Félix Auger-Aliassime, 13e mondial, devrait être la tête de série N.1.