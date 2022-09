La fin d'une légende: Roger Federer annonce sa retraite après la Laver Cup

Une légende du sport raccroche la raquette. Roger Federer, l'homme aux vingt titres du Grand Chelem, a annoncé sur twitter ce jeudi qu'il mettrait un terme à sa carrière à l'issue de la Laver Cup, qu'il disputera du 23 au 25 septembre prochain à Londres.

A 41 ans, le Suisse a marqué l'histoire du sport, aux côtés de ses grands rivaux Rafael Nadal et Novak Djokovic.

"J'ai connu de nombreuses blessures durant les trois dernières années et j'ai travaillé dur pour être compétitif à nouveau. Mais je connais les capacités de mon corps. J'ai 41 ans et j'ai joué plus de 1500 matches en 24 ans. Le tennis m'a donné bien plus que ce que j'aurais pu espérer. Il est temps de mettre un terme à ma carrière internationale. La Laver Cup sera mon dernier tournoi professionnel. Je continuerai à jouer au tennis mais pas en Grand Chelem ou sur le tour. Le circuit va me manquer mais je me sens l'une des personnes les plus chanceuses au monde (....). Je tiens à remercier mon épouse Mirka et mes quatre enfants. Sans oublier mes chers parents et ma soeur, sans qui rien n'aurait été possible. Je remercie également tous mes anciens entraîneurs, ainsi que mon équipe actuelle", a déclaré le Bâlois, qui a également eu une pensée pour tous ses adversaires, ainsi que ses nombreux fans qui l'ont soutenu durant ces 24 dernières années.

Avant de conclure. "Je vous aime et je ne vous quitterai jamais".