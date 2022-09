Vers un Nadal-Federer... au Santiago Bernabeu?

Le monde du tennis vit des jours nostalgiques depuis l'annonce de la retraite de Roger Federer. Le Suisse disputera les dernières rencontres de sa riche carrière lors de "sa" Laver Cup, qui se tiendra durant le week-end du 23 au 25 septembre à Londres.

L'homme aux vingt titres du Grand Chelem sera réuni au sein de la Team Europe, notamment, aux côtés de ses rivaux de toujours: Novak Djokovic, Andy Murray et... Rafael Nadal. Mais selon ESPN, il se peut que ce ne soit pas la dernière fois que les deux hommes foulent le même terrain.

En effet, selon les infos du média américain confirmées ensuite par AS, le Real Madrid voudrait réaliser une exhibition avec les deux stars pour célébrer le renouvellement du mythique Santiago Bernabeu. Une rencontre devant 80 000 personnes qui devrait ravir un certain Nadal, grand fan du club merengue.

Le duel entre le Bâlois et le Majorquin constitue l'une des plus grandes rivalités du sport. Rivaux, mais surtout amis, ceux qui ont marqué l'histoire du tennis se sont affrontés à 40 reprises, avec 24 victoires pour le neveu de Toni et 16 pour le futur retraité.

Le match pourrait avoir lieu durant l'été 2023.