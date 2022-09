ATP Metz : le Belge Zizou Bergs abandonne au premier tour sur blessure face au Géorgien Basilashvili

Passé par les qualifications pour rejoindre le tableau final de ce tournoi sur surface dure doté de 534.555 euros, Zizou Bergs, 134e mondial, était en train de signer une des plus grosses performances de sa carrière, menant 6-4, 2-1 face à Nikoloz Basilashvili, 30 ans, 36e mondial et tête de série N.5 de l'Open de Moselle.



Le N.2 belge, 23 ans, a connu un coup d'arrêt en se blessant à la hanche ou au dos en servant dans le 4e jeu du second set. Il est remonté sur le court après un time-out médical mais, incapable de servir, il a quitté le court quelques instants plus tard, abandonnant après 1 heure et 8 minutes de jeu. David Goffin, 31 ans, 62e mondial, affrontera le Français Gilles Simon (ATP 175) au premier tour, plus tard dans la journée.