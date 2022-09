Accueil Sports Tennis L’autre regard: champion sur le court et en dehors, l’exemplarité de Federer L'autre regard signé Miguel Tasso. Miguel Tasso Chroniqueur et spécialiste golf ©PHOTONEWS

Avec la retraite de Roger Federer, le sport mondial perd l'une de ses plus grandes icônes, un véritable Mozart du tennis. Mais il perd aussi l'un de ses champions les plus exemplaires, à la ville comme à la scène. Un véritable gentleman.



La plupart des héros des stades ont, ici ou là, dérapé ou défrayé l'une ou l'autre chronique de faits divers. Mohammed Ali a connu des soucis avec la justice américaine après avoir refusé de partir faire la guerre au Vietnam, Michael Jordan n'a jamais caché son addiction aux jeux d'argent, Diego Armando Maradona a sombré sous l'emprise de l'alcool et de la drogue, Tiger Woods a été montré du doigt par toute l'Amérique pudibonde pour ses adultères tarifés et même Zinedine...