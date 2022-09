L'hommage poignant de Pete Sampras à Roger Federer: "Je n'aurais jamais imaginé que 20 ans plus tard, tu dominerais notre sport"

Roger Federer va effectuer sa dernière danse ce vendredi en double avec son meilleur rival Rafael Nadal en Laver Cup, face aux Américains Jack Sock et Frances Tiafoe. Depuis l'annonce de sa retraite jeudi dernier, le Suisse a reçu énormément d'hommages et de messages de sympathie de la part d'autres personnalités du monde du tennis, notamment de Rafael Nadal et Novak Djokovic, les autres membres du Big Three.

Le dernier hommage en date n'est autre que celui de l'ancien numéro un mondial Pete Sampras, qui détenait de nombreux records dans le monde du tennis (plus grand nombre de Grand Chelem, plus grand nombre de titres à Wimbledon,...), battus ensuite par Federer lui-même et les autres membres du Big Three.

Mais l'Américain, qui avait arrêté sa carrière en 2002 après une dernière victoire à l'US Open, ne lui en a pas tenu rigueur et lui a adressé un poignant message vidéo. Dans celui-ci, Sampras revient sur leur première et seule confrontation en huitièmes de finale à Wimbledon en 2001. Ce match symbolise la passation de pouvoir entre Sampras, qui n'avait plus perdu sur le grand chelem londonien depuis 1996 et le Suisse, qui n'avait pas encore écrit sa légende sur gazon. "Tu n'avais que 19 ans, tu étais un joueur prometteur et on commençait déjà à parler de toi", explique l'Américain dans son message, "nous avions livré une grosse bataille sur le Central de Wimbledon. À la fin, j'avais le sentiment d'avoir fait un bon match. Je n'aurais jamais imaginé 20 ans plus tard que tu dominerais notre sport."

"Tu as sacrifié ton corps mais ce que tu as réalisé est extraordinaire. Tu as toujours été noble, dans la victoire comme dans la défaite. Tu as vécu ta carrière en restant toi-même et en n'oubliant pas d'où tu venais. Tu peux être fier de toi", a continué l'Américain avant de conclure, "c'est triste de te voir arrêter maintenant mais on sait que ça fait partie du sport. Tu vas manquer au tennis, mais tu l'as laissé entre de bonnes mains."