WTA Tokyo: quatrième titre pour Samsonova, victorieuse de Zheng en finale

La Russe, 30e joueuse mondiale, a battu en finale la Chinoise Zheng Qinwen (WTA 36) 7-5, 7-5, en 2 heures et 5 minutes. Samsonova s'offre à 23 ans le quatrième titre WTA de sa carrière, le troisième cette année après Washington DC et Cleveland. Pour ce faire, elle n'a eu besoin que d'un break dans le premier set, pour se porter à 6-5. Dans le second set, elle avait réussi un premier break à 2-2, aussitôt annulé par Zheng. Un nouveau break à 5-5 l'a lancée vers la victoire.

Zheng, 19 ans, disputait la première finale de sa carrière. Elle avait remporté un WTA 125 à Valence en juin.