Billie Jean King Cup : faire mieux que la saison dernière pour la Belgique

Sortie dès la phase de groupes de la Billie Jean King Cup 2021, l’équipe belge dirigée par Johan Van Herck tentera de faire mieux cette année lors d’une compétition qui se déroulera du 8 au 13 novembre à Glasgow. Pour ce faire, nos représentantes devront émerger du groupe B où on retrouve, en plus de la Belgique, la Slovaquie (aucune joueuse dans le top 100 et une qualification offerte suite à la wild-card donnée à l’Australie) et l’Australie, deuxième tête de série, qui avait battu la Belgique l’an dernier.

Pour rappel, pour se qualifier, notre pays a profité de l’exclusion de la Biélorussie, qu’il devait affronter en match de barrage pour rejoindre les onze autres nations reprises pour cette phase finale. Victorieuse de l’édition 2021, la Russie est, comme la Biélorussie, suspendue.