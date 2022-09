En final de l'ATP Metz, Bublik défend une balle de break avec... le manche de sa raquette (VIDEO)

On ne comprend toujours pas le geste défensif du Kazakh en train de se faire breaker.

Lorenzo Sonego (ATP 65) a remporté l'Open de Moselle de tennis, son troisième titre sur le circuit principal. Dimanche à Metz, l'Italien de 27 ans s'est imposé 7-6 (3), 6-2 contre le Kazakh Alexander Bublik (ATP 44/N.7) en finale de cette épreuve ATP 250 jouée sur dur et dotée de 534.555 euros.

Lors du deuxième set, Bublik est mené 1-3. Alors qu'il est au service à 30-40, le Kazakh sert bien et pousse l'Italien à remettre une balle facile à négocier. Mais Bublik disjoncte et change sa raquette de position. Il tient la raquette par sa tête et joue avec son manche. Il réussit son coup mais pas assez pour Sonego qui renvoit mieux la balle. Bublik perd le point.

Après ce geste incompréhensif, le public a fait comprendre son mécontement en huant le Kazakh.