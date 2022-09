Novak Djokovic s'est montré expéditif pour son retour sur le circuit ATP après deux mois et demi d'absence, jeudi, à Tel-Aviv.

ATP Tel-Aviv : Novak Djokovic expéditif pour son retour sur le circuit ATP après plus de deux mois

Le Serbe, désormais 7e au classement mondial, a balayé l'Espagnol Pablo Andujar (ATP 115) 6-0, 6-3 en 1 heure et 27 minutes, jeudi, au deuxième tour de ce tournoi ATP 250 sur dur doté de 949.475 dollars. Tête de série N.1, Djokovic était exempté de premier tour. Le Serbe n'avait plus joué sur le circuit depuis son sacre à Wimbledon en juillet. Il avait dû faire l'impasse sur la tournée américaine et sur l'US Open (26 août-11 septembre) en raison de son refus de se faire vacciner contre le Covid-19.

La semaine passée, il avait participé à la Laver Cup, un tournoi opposant une équipe européenne à une équipe mondiale, à Londres.

En quart de finale, l'homme aux 21 titres du Grand Chelem sera opposé au Canadien Vasek Pospisil (ATP 149), qui s'est défait jeudi de l'Israélien Edan Leshem (ATP 446) 6-3, 6-2.