En quarts de finale à Parme, Maryna Zanevska s'incline en trois sets face à la 7e mondiale Maria Sakkari

Maryna Zanevska est passée très près de l’exploit ce jeudi après-midi en quarts de finale du tournoi de Parme, un tournoi sur terre battue doté de 251.750 dollars. On pensait même qu’elle avait réalisé le plus dur, après avoir survolé le premier set en écrasant Maria Sakkari de ses coups puissants et précis (6-2).

Dans les cordes, la Grecque profitait d’un temps mort médical pour se refaire la cerise. Menée deux jeux à un dans la deuxième manche, la septième mondiale allait inverser la tendance. Jouant plus juste mais profitant aussi du vent fort qui soufflait sur le court, elle recollait à un set partout (4-6).

Devant toujours composer avec des conditions climatiques difficiles qui compliquaient la donne d'un côté du court seulement, Maryna Zanevska perdait son jeu de service d'entrée dans l'ultime manche mais se reprenait dans la foulée. La Belge va toutefois manquer de réalisme dans ce troisième set, ne convertissant que deux balles de break sur six (6 converties sur 13 pour l'ensemble du match). Trop peu que pour faire vaciller Maria Sakkari (4-6) qui l'emportait après 2h22 de jeu.

Ainsi, en manquant de réalisme dans les moments-clés de la rencontre, l'actuelle 97e mondiale peut nourrir quelques regrets. Car elle fut au-dessus de son adversaire, en recherche de ses meilleures sensations depuis quelques semaines, durant la majeure partie de la rencontre. Cela n'enlève rien à sa forme du moment, qui l'aura vue enchaîner une demi-finale à Bucarest la semaine dernière avant ce quart à Parme.

En demi-finale, Maria Sakkari retrouvera la Monténégrine Danka Kovinic (WTA 78).