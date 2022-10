Marc-Andrea Hüsler remporte à Sofia le premier trophée de sa carrière

BRUXELLES 02/10 (BELGA)

Le Suisse Marc-Andrea Hüsler a remporté le tournoi ATP 250 de Sofia, joué sur surface dure et doté de 534.555 euros, dimanche en Bulgarie. En finale, Hüsler (ATP 95) s'est imposé en deux sets 6-4, 7-6 (10/8) en 1h41 face au Danois Holger Rune, 31e mondial et tête de série N.5. Pour sa première finale sur le circuit professionnel, Hüsler, 26 ans, remporte ainsi le premier tournoi de sa carrière. En demi-finale, il avait éliminé l'Italien Lorenzo Musetti, 30e mondial et tête de série N.4.

Rune, 19 ans, manque lui une occasion de remporter son deuxième titre sur le circuit ATP. En avril dernier, le Danois s'était imposé au tournoi de Munich.

