WTA Tallinnn: Barbora Krejcikova prive Anett Kontaveit d'un titre à domicile

BRUXELLES 02/10 (BELGA)

Barbora Krejcikova a privé Anett Kontaveit d'un sacre à domicile dimanche en finale de la première édition du tournoi WTA de Tallinn, la capitale de l'Estonie. La Tchèque, 27e mondiale et 7e tête de série, s'est imposée 6-2, 6-3 en finale face à l'Estonienne, 4e mondiale et tête de série N.1 de cette épreuve sur surface dure, dotée de 251.750 dollars. Barbora Krejcikova, 26 ans, a décroché un 4e titre WTA à l'occasion de sa 7e finale sur le circuit. Elle en a remportées trois, l'an dernier à Strasbourg, Roland-Garros et Prague.

Anett Kontaveit, 26 ans, tombeuse d'Ysaline Bonaventure (WTA 138) vendredi en quarts de finale, voit son compteur bloqué à sept titres WTA, en 17 finales disputées. Son dernier titre remonte au tournoi de Saint-Pétersbourg, début février.

