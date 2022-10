Cardiaques s'abstenir: à Astana, Goffin s'incline face à Mannarino en trois sets

Devoir enchaîner après une telle performance face au numéro 1 mondial, ce n'est jamais tâche aisée.

Pourtant, David Goffin avait très bien entamé sa rencontre du deuxième tour face à Adrian Mannarino. L'actuel 66e mondial s'envolait même rapidement à 3-0 avant de conclure la première manche sur un 6-3 grâce à un très bon service notamment.

Dans le deuxième set, la physionomie du match changeait complètement. David, imprécis, était acculé par le Français qui allait aisément l'emporter 6-1.

Tout allait donc se jouer dans la troisième et dernière manche. Une manche dans laquelle le Liégeois offrait beaucoup trop d'occasions à son adversaire du jour : neuf balles de break au total ! Après avoir perdu son jeu de service à 4-4, on pensait d'ailleurs que la messe était dite mais le numéro 1 belge sortait le grand jeu pour recoller directement à 5-5. Las, il laissait encore Mannarino reprendre les commandes pour, cette fois, ne plus galvauder l'opportunité de remporter la rencontre.

Cette défaite, dans une rencontre à l'image d'une saison remplie de hauts et de bas, va évidemment faire mal. Mais David Goffin, qui va gagner quelques places au prochain ranking, doit vite se reconcentrer. Prochain objectif ? L'ATP 250 de Florence, en Italie, dès la semaine prochaine.