L'autre regard: cette photo pour l’histoire qui mériterait le Prix Nobel du Sport

L'image de Roger Federer et Rafael Nadal main dans la main et des larmes dans les yeux lors des adieux du champion suisse a fait le tour du monde. Elle symbolise, il est vrai, de la plus belle façon, l'exemplarité d'une saine rivalité sportive. Au contraire de tant de clichés mis en scène pour le marketing, cette photo de légende est un instantané brut de toute préméditation. Elle est noble et vraie, un peu comme lorsque deux gosses se font surprendre à faire des bêtises au fond de la classe. Le sport de haut niveau a laissé en héritage de nombreuses illustrations immortelles. On pense à la main de Dieu de Diego Maradona en 1986, au...