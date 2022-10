Djokovic affronte Medvedev dans un duel épique: "Il faudra que j’élève mon niveau de jeu"

Avec le Serbe qui défiera Medvedev et le duel Tsitsipas - Rublev, le dernier carré du tournoi Kazakh est somptueux.

Il était difficile de faire mieux. Avec quatre des cinq premières têtes de série, seul Carlos Alcaraz est tombé, le tournoi d’Astana va proposer de magnifiques demi-finales avec d’un côté le duel entre Tsitsipas et Rublev et de l’autre l’affrontement entre les deux anciens rois de l’ATP : Daniil Medvedev et Novak Djokovic. Un choc où le Serbe, qui reste sur sept victoires consécutives en deux sets depuis son retour à la compétition, pourra se tester face à un adversaire d’un très haut niveau. Un match qui ressemble à une répétition générale avant le Masters.

"Je n'ai pas aussi bien joué depuis la ligne de fond que lors des deux premiers matchs, mais c'était quand même suffisant, a expliqué Djokovic après son succès contre Khachanov (6-4, 6-3). J'ai réussi à produire du bon tennis quand c'était le plus nécessaire dans les deux sets. J'espère que je pourrai encore élever le niveau de mon jeu ce samedi, car ce sera nécessaire vu l'adversaire qui se présentera face à moi."

Surpris par Wawrinka à Metz, Daniil Medvedev déroule à Astana où il a collé un 6-1, 6-1 à Bautista Agut en quarts.

"Je suis vraiment heureux de jouer contre Novak, a expliqué le Russe qui est mené 6-4 dans les confrontations directes avec le Serbe. Nous n'avons joué qu'un seul tournoi en même temps cette année, c'était Roland-Garros."