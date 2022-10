Frances Tiafoe et Taylor Fritz s'affronteront dans une finale 100% américaine au tournoi ATP 500 de Tokyo, joué sur surface dure et doté de 1.953.285 dollars, après les demi-finales disputées samedi au Japon.

ATP Tokyo: un duel 100% américain entre Frances Tiafoe et Taylor Fritz en finale

Tiafoe, 19e mondial et tête de série N.4, a remporté la première demi-finale avec une victoire en trois sets 6-2, 0-6, 6-4 contre le Sud-Coréen Soonwoo Kwon, 120e mondial. La rencontre a duré 1 heure et 36 minutes.

Dans la capitale japonaise, l'Américain, demi-finaliste du dernier US Open, va disputer la 5e finale de sa carrière, la première cette saison. Finaliste à Estoril cette année, Tiafoe a l'occasion de remporter le 2e tournoi de sa carrière après celui de Delray Beach en 2018.

Dans l'autre demi-finale, Fritz, 11e mondial et tête de série N.3, l'a emporté en trois sets 6-3, 6-7 (5/7), 6-3, face au Canadien Denis Shapovalov, 22e mondial et tête de série N.7, au bout de 2 heures et 14 minutes de jeu.

Fritz, 24 ans, s'est qualifié à Tokyo pour la 9e finale de sa carrière sur le circuit, la 3e cette saison. Il avait remporté les deux premières à Eastbourne et à Indian Wells.