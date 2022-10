Craig Tiley, le directeur de l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem, compte sur la présence de Novak Djokovic ainsi que sur les joueurs et joueuses russes et bélarusses en janvier 2023 à Melbourne.

Open d'Australie : le directeur du tournoi compte sur Novak Djokovic et les Russes et Bélarusses en 2023

"J'ai passé du temps avec Novak durant la Laver Cup et nous avons discuté de nombreuses choses. Il m'a naturellement avoué qu'il aimerait revenir en Australie mais il sait aussi que ce sera une décision de dernière minute pour le gouvernement fédéral", a déclaré Tiley. "Il a accepté cette position et c'est une affaire privée. Ils doivent se coordonner entre eux et nous suivons les instructions. Nous ne pouvons pas faire pression mais nous aimerions l'accueillir en Australie."

En janvier dernier, Djokovic avait été retiré du tableau de l'Open d'Australie, qu'il a remporté à neuf reprises, en dernière minute. Le joueur serbe avait dû quitter le territoire australien après avoir été placé plusieurs jours dans un centre de rétention car il n'est pas vacciné contre le coronavirus. Il n'avait également pas pu participer à l'US Open.

Craig Tiley a également précisé que les joueurs et joueuses russes et bélarusses seront les bienvenus en Australie, eux qui n'avaient pas pu participer à Wimbledon à cause de la guerre en Ukraine. "Les Russes et Bélarusses peuvent participer à l'Open d'Australie. Ils ne peuvent simplement pas représenter leur pays et devront jouer sous bannière neutre", a précisé Tiley.

L'Open d'Australie 2023 débutera le lundi 16 janvier.