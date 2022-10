European Open: pas de Zizou Bergs à Anvers

Les fans belges de tennis ne pourront pas supporter Zizou Bergs (ATP 136) la semaine prochaine lors du tournoi ATP 250 d'Anvers. Toujours en revalidation suite à une petite déchirure aux abdominaux, le Limbourgeois ne sera pas prêt pour défendre ses chances. Ce forfait va faire le bonheur de Gilles-Arnaud Bailly (ITF 2 juniors) qui a reçu l'invitation de Zizou Bergs pour le tableau principal. Une wild-card a aussi été donnée à l'Anversois Michael Geerts (ATP 267). Toujours du côté des Belges, Alexander Blockx (ITF 17 juniors) a reçu une wild-card pour les qualifications.



L'organisation du plus grand tournoi belge veut aussi donner une invitation à Raphaël Collignon (ATP 331) pour les qualifications qui débutent dimanche mais le Liégeois doit jouer une demi-finale dans un ITF en France ce samedi. Selon son résultat, il sera ou non sur la ligne de départ des qualifications à la Lotto Arena. L'European Open aura un bel accent belge puisqu'on retrouvera aussi dans les tableaux : David Goffin, Sander Gillé, Joran Vliegen, Ruben Bemelmans et Xavier Malisse qui évoluera en double avec Diego Schwartzman.