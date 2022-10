Un duel belgo-belge entre Gilles Arnaud Bailly et David Goffin au 1er tour à Anvers

L'European Open, le tournoi ATP 250 d'Anvers qui débutera lundi sur surface dure à la Lotto Arena, proposera au premier tour un duel belgo-belge entre le N.1 belge David Goffin (ATP 58) et le jeune Gilles Arnaud Bailly, 17 ans et finaliste de Roland-Garros et de l'US Open juniors cette année. Le vainqueur affrontera au deuxième tour l'Argentin Diego Schwartzman, 18e mondial et dispensé de premier tour grâce à son statut de tête de série N.3. Le droitier de Buenos Aires est un habitué de la Lotto Arena, où il a atteint la finale à trois reprises, sans jamais toutefois parvenir à l'emporter. L'an dernier, il avait été battu en finale par l'Italien Jannik Sinner. David Goffin, qui avait abandonné cette semaine avant son entrée en lice en raison d'un état grippal, n'a jamais brillé à Anvers, où son meilleur résultat est une demi-finale en 2017, perdue face à Diego Schwartzman.

Gilles Arnaud Bailly, 1185e à l'ATP et 2e mondial chez les juniors, a reçu samedi une wildcard pour l'European Open, qui sera son tout premier tournoi ATP.

Egalement bénéficiaire d'une wildcard, Michael Geerts (ATP 267) aura pour premier adversaire l'Autrichien Dominic Thiem, ancien N.3 mondial retombé au 165e rang du classement ATP, présent dans le tableau final grpace à un classement protégé.

Le N.2 belge Zizou Bergs (ATP 136) a quant à lui déclaré forfait vendredi, s'estimant insuffisamment remis d'une blessure aux abdominaux qui l'avait contraint à l'abandon à Metz le mois dernier.

Trois autres joueurs belges joueront les qualifications de ce tournoi doté de 648.130 euros. Ruben Bemelmans, qui a mis un terme à sa carrière en juin dernier, a reçu une wildcard pour les qualifications qui lui permettra de faire ses adieux au public belge. Le Limbourgeois débutera face au Français Geofrrey Blancaneaux, 147e mondial et 3e tête de série des qualifications.

Le jeune Alexander Blockx, 17 ans et 17e mondial chez les juniors, a lui reçu une wildcard pour disputer les qualifications. Il entrera en lice face au Suisse Dominic Stricker, 139e mondial et tête de série N.2 du tableau préliminaire.

Troisième Belge engagé en qualifications, Yannick Mertens (ATP 840) débutera face au Néerlandais Jesper de Jong (ATP 170/N.6).

Ruben Bemelmans et Alexander Blockx ont également reçu une invitation pour jouer en double. La paire belge affrontera au premier tour le Monégasque Hugo Nys et le Polonais Jan Zielinski.

Sander Gillé et Joran Vliegen ont pour leur part hérité de la paire tête de série N.2 composée de l'Indien Rohan Bopanna et du Néerlandais Matwe Middelkoop.

Autre retraité engagé en double, l'ex-N.1 belge Xavier Malisse, associé à Diego Schwartzman, débutera face au Sud-Africain Raven Klaasen et au Brésilien Marcelo Melo.

Xavier Malisse, 42 ans, était déjà sorti une première fois de sa retraite pour disputer le double de l'European Open l'an dernier, en compagnie de son protégé Lloyd Harris. Le duo avait atteint les demi-finales.