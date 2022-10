Classement ATP: David Goffin toujours 58e, Rublev et Auger-Aliassime grimpent après leur succès

Le N.1 belge sera présent à Anvers pour y disputer l'European Open, où il affrontera, dans un duel entièrement liégeois au premier tour, Gilles-Arnaud Bailly, 2e mondial chez les juniors et invité par l'organisation. Toujours côté belge, Zizou Bergs a glissé au 139e rang (-3). Le Limbourgeois de 23 ans aurait aussi dû s'illustrer dans la cité portuaire mais il a dû renoncer en raison d'une déchirure aux abdominaux. Kimmer Coppejans est désormais 196e (+7) après un huitième de finale à Séoul. Michael Geerts, qui aura la lourde tâche de croiser la route de Dominic Thiem au premier tour à Anvers, vainqueur de l'US Open 2020, est 268e (-1) et dernier Belge dans le top 300.

Deux joueurs liégeois se sont aussi illustrés ces dernières semaines sur le circuit ITF et ont atteint leur meilleur classement en carrière. En effet, Raphaël Collignon, 20 ans, est désormais 302e mondial (+29) alors que Gauthier Onclin, 21 ans et vainqueur à Nevers, occupe le 348e rang (+53).

Au sommet de la hiérarchie, l'Espagnol Carlos Alcaraz devance toujours son compatriote Rafael Nadal, le Norvégien Casper Ruud, le Russe Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas. Vainqueur à Gijon, le Russe Andrey Rublev est désormais 8e (+1) alors que le Canadien Felix Auger-Aliassime, qui s'est imposé à Florence, revient à la 10e place (+3).

Les Américains Sebastian Korda et JJ Wolf, respectivement battus en finale à Gijon et Florence, sont désormais 36e (+11) et 56e (+19).