Gilles-Arnaud Bailly débute chez les grands face à David Goffin: "J’ai vu son match contre Alcaraz en cachette au cours"

Il ne l'oubliera jamais ! Gilles-Arnaud Bailly vivra son premier match ATP, à Anvers, face à son idole, David Goffin. Bénéficiaire d'une wild-card, cet habitant de Bilzen, qui est 1185e à l'ATP, avait deux noms en tête au moment d'effectuer lui-même le tirage au sort. "Je voulais Goffin ou Murray. Affronter David est super. J'ai partagé son terrain en Coupe Davis. Je lui avais notamment demandé comment il se relançait après un moins bon match. J'aime son style qui ressemble un peu au mien."

La nouvelle pépite du tennis belge n'avait que 7 ans quand David Goffin affrontait Roger Federer à Roland-Garros. "Mon plus vieux souvenir de David ? Je me rappelle son entrée dans le top 10, sa finale au Masters et en Coupe Davis. J'adore le voir jouer car il prend la balle très tôt."

Il y a deux semaines, il s'était caché durant le cours d'histoire pour regarder le match entre ses deux idoles : Goffin et Alcaraz à Astana. "Je devais le voir, mais mon prof n'est pas au courant."

Avant de l'affronter sur le terrain, il ne cache pas une petite pointe de nervosité. "Je le serai sûrement à cause du public. Mais, pendant le match, je jouerai à fond. Je n'aurai rien à perdre. Je suis surtout excité. Je n'ai pas peur. La pression sera sur lui. Quand je monte sur le terrain, je crois toujours que la victoire est possible."

En dix mois, il a pris une autre dimension dans le paysage du tennis belge grâce à ses deux finales juniors en Grand Chelem. "Pour être honnête, je ne réalise pas. Je ne suis encore nulle part. Le chemin est encore long."

Physiquement, cet adolescent de 17 ans est déjà costaud. "Mais je voudrais encore prendre quelques centimètres pour améliorer mon service. J'ai toujours eu la chance d'être assez costaud."

Assez pour battre David Goffin mardi soir ?