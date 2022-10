European Open: accroché par Gilles Arnaud Bailly, David Goffin rejoint Diego Schwartzman au 2e tour

Le Liégeois, 58e mondial, s'est imposé en trois sets serrés 7-6 (9/7), 7-5, 6-4 au bout de 3 heures et 12 minutes de jeu face au jeune joueur belge de 17 ans, 2e mondial et 1185e au classement ATP. Bénéficaire d'une wilcard pour le tableau final de son tout premier tournoi ATP, Gilles Arnaud Bailly ne se montrait pas impressionné pour ses débuts sur le circuit principal, et menait 2-0 puis 4-2 face au N.1 belge. Goffin reprenait les devants à 5-4 et héritait de deux balles de set qu'il ne put convertir.

Bailly, finaliste de Roland-Garros et de l'US Open juniors se retrouvait lui aussi en position de remporter la manche à 6-5 mais gaspillait aussi sa balle de set, un set qui allait se conclure par un tie-break accroché. Goffin enlevait finalement le set sur sa 4e balle de set après 1h18 de jeu.

Le N.1 belge poursuivait sur en gagnant les deux premiers jeux du 2e set, mais voyait son jeune adversaire revenir à 2-2 avant de mener 3-2. La manche était de nouveau accrochée et Bailly convertissait sa première balle de set pour l'emporter 7-5 et revenir à un set partout.

David Goffin se détachait à 5-3 dans le 3e set et filait vers le gain de la rencontre, qu'il concluait sur sa première balle de match.

David Goffin retrouvera au deuxième tour l'Argentin Diego Schwartzman, 19e mondial et dispensé de premier tour grâce à son statut de tête de série N.3. Le droitier de Buenos Aires est un habitué de la Lotto Arena, où il a atteint la finale à trois reprises, sans jamais toutefois parvenir à l'emporter. L'an dernier, il avait été battu en finale par l'Italien Jannik Sinner.

Ce sera le 6e duel entre le joueur belge de 31 ans et l'Argentin de 30 ans, que Goffin a battu à quatre reprises, en 2015 en Coupe Davis à Forest National, en 2017 à Miami et Tokyo et en 2018 à la Laver Cup.

La seule défaite de Goffin face à Schwartzman a eu lieu à Anvers, en 2016, lorsque le N.1 belge s'était incliné en demi-finales de l'European Open face au Portègne, pour ce qui reste le meilleur résultat de David Goffin dans la Métropole.