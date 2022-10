Opposé à l'Argentin Diego Schwartzman, David Goffin a su élever son niveau par rapport à sa prestation du premier tour. En deux sets (7-6, 6-2), le Belge s'offre le 19e mondial et file en quarts de finale du tournoi d'Anvers. "J'ai affiché un super niveau, je suis très content d'avoir pu sortir un tel match après plusieurs semaines difficiles. C'est bon pour la confiance et j'espère continuer de la sorte cette semaine", a confié David Goffin au terme de la rencontre.

Anvers : un David Goffin entreprenant sort Diego Schwartzman et se qualifie pour les quarts

Il l'avait évoqué devant le parterre de journalistes mardi soir et il l'a confirmé sur le terrain. "Si je veux m'imposer face à Diego, je vais devoir élever mon niveau, mieux servir que lors de ce premier tour (NdlR : face à Gilles-Arnaud Bailly) et essayer d'avaner plus sur le terrain", avait-il déclaré.

Des paroles ont été suivies par les actes. Dès son premier jeu de service d’ailleurs, en signant notamment deux aces pour recoller à un jeu partout. Débutant la partie dans de bien meilleures dispositions que lors de sa précédente rencontre sur ce court central du Sportpaleis d’Anvers, le Liégeois est directement rentré dans son match. Incisif et agressif, il mettait la pression sur son adversaire du jour et prenait fort logiquement l’avantage 2-1.

En video, le point qui offre la victoire à David Goffin dans son quart de finale l’opposant à Diego Schwartzman #Goffin #EuropeanOpen pic.twitter.com/s4mi979Pxj — Adrien Vigneron (@AdrienVigneron) October 20, 2022

Malheureusement, comme trop souvent cette saison, David Goffin oublie de concrétiser ses opportunités, alterne le très bon avec le moins bon et, surtout, laisse l’Argentin résorber son retard. À 3-3, la rencontre et les échanges allaient s’équilibrer. Ainsi, la première manche devait se disputer au tie-break. Redevenu plus percutant, David Goffin expédiait Diego Schwartzman dans les cordes, le faisant voyager d’un côté à l’autre du terrain pour s’imposer 7 points à 3. Logique, mérité.

Le mano à mano reprenait cependant en début de deuxième set. Bien que très peu de temps, puisque le natif de Rocourt voyait ses prises de risques et ses nombreuses montées récompensées dès le quatrième jeu. A 3-1, avec ce break d’avance désormais, il n’y avait “plus qu’à transformer l’essai”. Ce que notre numéro 1 belge allait réussir de bien belle manière puisqu'il ne laissera plus l'Argentin revenir dans le coup. Mieux, il termine la rencontre sur un nouveau break.

Le score final : 7-6 (7/3), 6-2.

"J'ai affiché un super niveau, je suis très content d'avoir pu sortir un tel match après plusieurs semaines difficiles. C'est bon pour la confiance et j'espère continuer de la sorte cette semaine", a confié David Goffin au terme de la rencontre.

Au prochain tour, David Goffin affrontera Richard Gasquet, 36 ans. Retombé à la 82e place mondiale, le Français a rencontré le Liégeois à quatre reprises pour une seule petite victoire.