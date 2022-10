Accueil Sports Tennis De Kuerten à Federer en passant par les Williams: les raquettes des stars, cordées par… des Belges La société familiale anversoise Luxilon s’est imposée comme une référence dans le monde du cordage. Découverte… Christophe Verstrepen Journaliste tennis



©BELGA

Quel point commun ont avec la Belgique, Roger Federer, Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas et les sœurs Williams ? Leur amour du chocolat ? Peut-être ! Mais, cela, on ne le sait pas. Par contre, toutes ces stars de la petite balle jaune ont remporté des titres en jouant avec un cordage belge et même plus précisément, anversois : Luxilon. Installée à un coup droit de la Lotto Arena où...