Goffin, prêt à défier Schwartzman à Anvers: “Je n’ai rien à perdre”

Après son combat de plus de trois heures pour se débarrasser de Gilles-Arnaud Bailly, mardi, David Goffin sera de retour ce jeudi (17 h 30) sur le court central pour en découdre avec Diego Schwartzman (ATP 19).

"Physiquement, il va falloir que je récupère, a expliqué le Liégeois. J'espère déjà être un peu mieux (NdlR : par rapport à son état grippal) et mieux respirer, ça me permettra de tenir plus longtemps. Je n'aurai rien à perdre contre Diego. Mais ce sera un autre contexte, il n'a pas encore commencé le tournoi (NdlR : il a joué en double avec Malisse mardi). Ça reste un match difficile, il y aura beaucoup de rallyes. Il faudra que je serve mieux qu'au premier tour et que j'essaye d'avancer un peu plus sur le terrain."

Notre compatriote mène 4-1 dans les confrontations directes mais le dernier duel remonte déjà à 2018 et le seul succès de l’Argentin a été décroché à… Anvers en 2016.

"Il y a eu plein de bons matchs, plein de bons souvenirs face à Diego. Je pense que l’on s’est joués uniquement sur dur (NdlR : c’est juste). Je me souviens d’un match de Coupe Davis où j’avais livré une très bonne rencontre, à Miami aussi où j’avais gagné à l’arrache. Et puis, il y a aussi une victoire à Tokyo. J’ai plein de souvenirs comme ça où j’ai vraiment bien joué. Ici, c’est un peu différent. Il est plus constant que moi cette année. Il va falloir que je sorte un tout gros match parce que j’ai chaque fois eu l’impression de devoir le faire face à lui et que si j’avais été au-dessous d’un très gros niveau, ce ne serait pas passé."