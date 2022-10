WTA Finals: Gauff, en simple et en double, et Garcia valident leur ticket pour le Masters

L'Américaine de 18 ans a d'ailleurs réussi l'exploit d'y parvenir tant en simple qu'en double. La Française Caroline Garcia a aussi validé son ticket pour le tournoi qui se tiendra du 31 octobre au 7 novembre à Fort Worth, aux États-Unis. Les deux joueuses ont profité de la défaite de la Bélarusse Aryna Sabalenka au 2e tour à Guadalajara pour s'assurer leur présence dans le Texas. Gauff, finaliste tant en simple qu'en double à Roland-Garros cette saison, est la plus jeune à participer au Masters depuis Maria Sharapova en 2005, qui s'était imposée l'année précédente à 17 ans à peine.

Quant à Garcia, elle fait son retour au Masters cinq ans après sa première apparition, en 2017. Cette saison, la droitière de Saint-Germain-en-Laye a remporté trois tournois, à Bad Homburg, Varsovie et Cincinnati.

Gauff et Garcia rejoignent la Polonaise Iga Swiatek (WTA 1), la Tunisienne Ons Jabeur (WTA 2) et l'Américaine Jessica Peugula (WTA 5), déjà qualifiées en simple.

Gauff, arrivée sur le circuit à l'âge de 15 ans, réussi l'exploit d'aussi jouer le double à Fort Worth. Elle et son équipière Jessica Pegula constituent la cinquième paire qualifiée, rejoignant notamment Elise Mertens et sa partenaire russe Veronika Kudermetova.

C'est la quatrième fois que Mertens est qualifiée pour les Masters après 2018 (avec Demi Schuurs), 2019 (avec Aryna Sabalenka) et 2021 (avec Hsieh Su-Wei). L'année dernière, Elise Mertens et Hsieh Su-Wei avaient été battues en finale par les Tchèques Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova. Celles-ci défendront leur titre au Texas, où on trouvera aussi la Canadienne Gabriela Dabrowski et la Mexicaine Giuliana Olmos et le duo composé de l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok et la Lettonne Jelena Ostapenko.