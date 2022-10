Hubert Hurkacz perd des plumes dans la course au Masters

Installés aux deux extrémités du tableau, puisque têtes de série numéros 1 et 2, Hubert Hurkacz (ATP 11) et Félix Auger-Aliassime (ATP 10) se livraient un duel à distance dans cet European Open d’Anvers. L’enjeu ? Empocher le maximum des points attribués au vainqueur, soit 250 unités. Des points précieux dans la course aux ATP Finals (anciennement le Masters).

Seuls huit joueurs auront la chance d’y participer. Et pour l’heure, cinq tickets ont trouvé preneur : les Espagnols Carlos Alcaraz et Rafael Nadal, le Norvégien Casper Ruud et le Grec Stefanos Tsitsipas. Un groupe de quatre auquel il convient de rajouter le Serbe Novak Djokovic qui, grâce à sa victoire à Wimbledon, était assuré de figurer parmi les huit à condition de rester dans le top 20 à la Race (le classement de la saison régulière). Ce qui est mathématiquement certain depuis le 9 octobre dernier et sa victoire à l’Open d’Astana.

Parmi les candidats aux trois dernières places, derrière Daniil Medvedev et Andrey Rublev qui sont les mieux placés, on trouve donc Félix Auger-Aliassime et Hubert Hurkacz mais aussi Taylor Fritz qui ne disputait pas du tournoi cette semaine, tout comme les deux Russes précédemment cités d'ailleurs. L'occasion était donc belle d'effectuer un rapprochement. Pas de chance pour le Polonais Hurkacz, il est tombé vendredi après-midi sur un très bon Dominic Thiem (ATP 132). Après une entame de partie difficile, l'Autrichien a éliminé l'actuel 11e mondial en trois sets et poursuit donc son retour après sa longue blessure au poignet. "C'était un match incroyable parce qu'il s'agit de ma première victoire dans mon processus de retour, face à un garçon presque top 10 au ranking ", a déclaré le vainqueur, qui sera opposé à l'Américain Sebastian Korda (ATP 36) en demi-finale. Une nouvelle victoire de Thiem dans le tournoi d'Anvers lui permettrait d'intégrer le top 100 au prochain ranking publié lundi.

La rencontre opposant le Canadien Félix Auger-Aliassime au Britannique Daniel Evans était, elle, toujours en cours en fin de soirée.