Matteo Berrettini et Lorenzo Musetti s'affronteront dimanche dans une affiche 100% italienne en finale du tournoi ATP 250 de Naples, joué sur surface dure et doté de 612.000 euros.

ATP Naples: un duel 100% italien en finale entre Matteo Berrettini et Lorenzo Musetti

Samedi en demi-finales, Berrettini, 16e mondial et tête de série N.2, s'est imposé en trois sets 3-6, 7-6 (7/2), 6-3 en 2 heures et 27 minutes face à l'Américain Mackenzie McDonald, 74e mondial.

Devant son public, Berrettini, finaliste de Wimbledon en 2021, jouera la 12e finale de sa carrière, la 4e cette saison après Gstaad, Stuttgart et le Queen's. Le natif de Rome aura l'occasion de remporter son 8e titre sur le circuit, le 3e en 2022 après Stuttgart et le Queen's.

Face à lui, Berrettini affrontera son compatriote Lorenzo Musetti, 24e mondial et tête de série N.4, qui l'a emporté en deux sets 6-3, 6-4 en 1 heure et 29 minutes contre le Serbe Miomir Kecmanovic, 30e mondial et tête de série N.5.

Musetti, 20 ans, disputera devant son public la deuxième finale de sa carrière sur le circuit après celle remportée à Hambourg en juillet dernier.