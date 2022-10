Stefanos Tsitsipas face à Holger Rune en finale à Stockholm

La finale du tournoi ATP 250 de Stockholm, joué sur surface dure et doté de 648.130 euros, mettra aux prises Stefanos Tsitsipas à Holger Rune à l'issue des demi-finales jouées samedi en Suède.

En demi-finale, Tsitsipas, 5e mondial et tête de série N.1, s'est imposé en deux sets 6-2, 6-2 face au Finlandais Emil Ruusuvuori, 52e mondial. La rencontre a duré 1 heure et 13 minutes.

Le Grec, 24 ans, va jouer dans la capitale suédoise la 24e finale de sa carrière, la 7e cette saison. Tsitsipas peut aussi remporter le 10e titre de sa carrière, le 3e cette année après le Masters 1000 de Monte-Carlo et le tournoi de Majorque. Il a également perdu en finale aux Masters 1000 de Rome et Cincinnati, à Rotterdam et à Astana.

Dans l'autre demi-finale, Rune, 27e mondial et tête de série N.7, s'est imposé en trois sets 4-6, 7-6 (7/1), 7-5 en 2 heures et 50 minutes contre l'Australien Alex de Minaur, 23e mondial et tête de série N.3.

Le Danois, 19 ans, va disputer la 3e finale de sa carrière après celle de Munich et de Sofia, toutes les deux disputées cette saison. Rune s'était imposé en Allemagne mais avait dû s'avouer vaincu en finale en Bulgarie.