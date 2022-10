ATP Vienne: Sander Gillé et Joran Vliegen rejoignent le 2e tour du double

Le duo belge, passé par les qualifications, a pris le meilleur au premier tour sur le duo allemand composé de Kevin Krawietz (ATP 29) et Andreas Mies (ATP 28) en trois manches: 6-3, 3-6 et 12/10 au super tiebreak. La rencontre a été conclue en1 heure et 20 minutes de jeu.

Demi-finalistes à l'ATP 500 de Tokyo au début du mois, le tandem limbourgeois avait été sorti au premier tour à l'European Open d'Anvers la semaine dernière.

Gillé et Vliegen défieront au 2e tour soit la première tête de série composée de l'Américain Rajeev Ram (ATP 1) et du Britannique Joe Salisbury (ATP 2), lauréats du dernier US Open, ou le duo formé du Britannique Daniel Evans (ATP 26) et de l'Australien John Peers (ATP 33).