Dominic Thiem met un terme à sa saison

De son huitième de finale à Vienne, il a en effet récolté 45 points et non 25 comme communiqué précédemment par l'ATP. Conséquence ? Il devrait finir l'année en dehors du top 100, son objectif, mais tout de même assez proche pour figurer parmi les 104 joueurs qui intégreront directement le tableau principal de l'Australian Open. "Cela a été épuisant ces dernières semaines", a commenté le vainqueur de l'US Open 2020 dans des propos relayés par le journal autrichien Kleine Zeitung. "J'ai beaucoup joué depuis juillet. C'est pourquoi la saison est terminée […] Il n'y aura plus de tournois mais une préparation intensive." Il ne participera donc pas aux qualifications du Masters 1000 de Paris. Pour rappel, Thiem avait repris la compétition en mars dernier après une longue blessure au poignet qui l'avait écarté des courts dès juin 2021.