WTA Tampico: Elise Mertens qualifiée pour les quarts de finale

La N.1 belge Elise Mertens a obtenu son billet pour les quarts de finale du tournoi de tennis WTA 125 de Tampico, joué sur surface dure et doté de 115.000 dollars, mercredi au Mexique.

Mertens, 30e mondiale et première tête de série du tournoi, a dû jouer trois manches et 2h30 avant d'écarter l'Américaine Ashlyn Krueger (WTA 199) : 6-7 (3/7), 6-3 et 6-1.

La Limbourgeoise de 26 ans jouera sa place pour les quarts de finale contre la Polonaise Magda Linette. La 55e au classement de la WTA, qui est 5e tête de série à Tampico, a battu de son côté la Mexicaine Renata Zarazua 6-3 et 7-5 en 1h30.

Mertens a gagné ses trois rencontres en 2014 (Edgbaston), 2017 (Osaka) et 2020 (Rome) face à Linette et n'a jamais concédé le moindre set à la Posnanienne qui est âgée de 30 ans.