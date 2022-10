Nouvelle saison, nouvelle compétition: comment fonctionnera l'United Cup ?

Le début de la saison 2023 va s’offrir un nouveau visage avec la création d’une nouvelle compétition en Australie : l’United Cup, une épreuve mixte par équipe nationale qui se déroulera du 29 décembre au 8 janvier. Cette dernière, créée par la WTA et l’ATP, prendra la place dans le calendrier de l’ATP Cup et ressemblera dans son format à la défunte Hopman Cup qui de 1989 à 2019 a offert l’une des seules compétitions mixte sur le circuit mondial. Mais comment fonctionnera cette épreuve ? Suivez le guide…

Quels pays ?

Les douze premiers pays qualifiés le seront grâce au classement ATP des six meilleurs joueurs du circuit et au ranking WTA des six meilleures joueuses de la planète. Les six dernières places seront déterminées selon les meilleurs classements combinés du meilleur joueur et de la meilleure joueuse d’un même pays. Est-ce que dans ces conditions, la Belgique sera de la partie ? Avec David Goffin, 53e mondial actuellement, et Elise Mertens, 30e, notre pays devrait être l’un des derniers pays qualifiés. Tout dépendra de la présence de certaines nations qui ne possèdent qu’un élément très bien classé mais aussi des confirmations de suspension de la Russie et de la Biélorussie. On connaîtra vite les réponses à ces questions et le plateau final puisque les seize premiers pays invités seront connus le jeudi 10 novembre et les deux derniers seront déterminés le 21 novembre.

Quel format ?

Chaque pays pourra sélectionner jusqu’à quatre hommes et quatre femmes. Du 29 décembre au 4 janvier, les 18 nations seront réparties dans six groupes de trois : deux à Brisbane, deux à Perth et deux à Sydney. Le format des rencontres proposera deux simples hommes, deux simples dames et un mixte. Dans chaque ville, des demi-finales seront organisées entre les vainqueurs de groupe. Les trois lauréats, rejoints par l’équipe la plus performante de la phase de groupes, participeront à Sydney à une poule finale (6 au 8 janvier).

Quels gains ?

Pour attirer les joueurs, il fallait que l’ATP et la WTA offrent quelque chose. Avec l’aide de Tennis Australia, le prize money total de l’épreuve s’élèvera à 15 millions de dollars et 500 points (WTA et ATP) pourront être remportés.