Joachim Gérard débute son Masters par une victoire contre la légende Shingo Kunieda

Dimanche à Oss, aux Pays-Bas, le quadruple vainqueur de l'épreuve s'est imposé devant le Japonais de 38 ans sur le score de 4-6, 6-2, 7-6 (7/5). Shingo Kunieda, 28 victoires en Grand Chelem, a dominé la première manche (6-4) mais Gérard a égalisé à la faveur d'un deuxième set maitrisé (6-2).

Kunieda a ensuite pris le jeu de service du Belge de 34 ans dans le 4e jeu du dernier set (3-1) mais Gérard a recollé directement (3-3). Le Brabançon wallon a finalement fait la différence dans le jeu décisif pour décrocher un premier succès.

Versé dans le groupe B, il devra encore défier l'Argentin Gustavo Fernandez (ITF 3) et le Néerlandais Tom Egberink (ITF 8).

Dans le groupe A, on retrouve le tenant du titre et N.1 mondial, le Britannique Alfie Hewett (ITF 1), les Japonais Tokito Oda (ITF 5) et Takuya Miki (ITF 6) ainsi que l'Espagnol Martin De La Puenta (ITF 9).

Gérard, quadruple vainqueur de l'épreuve en simple (2015, 2016, 2018, 2019) et lauréat en double en 2014, était premier réserviste. Il a profité d'un retrait pour intégrer le tableau final.

Joachim Gérard, qui est aussi quadruple lauréat en double en Grand Chelem, à Roland-Garros (2014), l'Open d'Australie (2017, 2019) et Wimbledon (2019), a perdu quelques places au classement ITF cette saison. Premier mondial en décembre 2016, il pointe actuellement à la 10e place. En 2022, il a été éliminé au premier tour dans trois des quatre levées du Grand Chelem, parvenant uniquement à atteindre les demies à Wimbledon.

Gerard devait initialement jouer en double aux côtés du Français Nicolas Peifer mais il a finalement décidé de se concentrer sur le simple.