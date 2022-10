Tennis: Simon bat Murray au 1er tour du Masters de Paris pour le dernier tournoi de sa carrière

Simon, ex-N.6 mondial aujourd'hui 188e, a été mené 6-4, 5-3 avant de parvenir à renverser la situation et à s'imposer après 2h50 min de lutte. Au deuxième tour mercredi, il affrontera l'Américain Taylor Fritz, N.11 mondial et encore dans la course à la qualification pour le Masters de fin de saison.