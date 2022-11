Carlos Alcaraz dans le dur: "Rien de grave au genou"

Battu par Félix Auger-Aliassime la semaine dernière en demi-finale du tournoi de Bâle et battu par David Goffin au premier tour à Astana un peu avant, Carlos Alcaraz ne connaît pas un début de règne des plus glorieux. L’Espagnol, numéro un mondial, espère se reprendre cette semaine au Masters 1000 de Paris où il entrera en lice ce mercredi face au Japonais Yoshihito Nishioka.

"Je ne ressens pas une pression supplémentaire, a expliqué le Murcien lors de la journée consacrée à la presse. Je me suis juste mis, pour moi-même, cet objectif de terminer la saison n°1. Je sais que ce sera difficile à atteindre, qu’il y a beaucoup de grands joueurs derrière moi qui peuvent aussi l’être. Mais je ne me mets pas de pression par rapport à cela. J’essaie de donner le meilleur sur chaque tournoi, de continuer de grandir et de prendre du plaisir à jouer au tennis. C’était mon rêve de gagner un Grand Chelem, de devenir n°1 mondial, mais je ne m’attendais pas à réaliser cela à 19 ans. Tout est allé si vite, plus vite que je ne pouvais l’imaginer. C’était inattendu. Aujourd’hui, je peux réaliser ce que j’ai accompli, mais je n’ai pas changé en tant que personne. Les gens autour de moi, ma famille, mon staff, mes amis, ma vie normale, rien n’a changé."

La présence de l’Espagnol dans la capitale française a été mise en doute le week-end dernier à cause d’une douleur au genou qui gênerait le dernier vainqueur de l’US Open : "C’est juste un petit problème, que tous les joueurs peuvent avoir avec leur corps à la fin d’une saison. C’est normal, vous devez jouer avec cela. Ce n’est rien de trop sérieux. Je me sens bien et je suis prêt à jouer ici."

Ce mercredi, Carlos Alcaraz retrouvera un tournoi où l’an dernier il s’était incliné face à Hugo Gaston dans une ambiance digne d’une rencontre de Coupe Davis avec tout un stade qui soutenait son adversaire : "C’est sûr que c’était un match compliqué, probablement l’un des plus difficiles que j’ai joués sur le circuit. Mais je crois que ce match m’a beaucoup aidé, en termes d’expérience, de gestion de la pression. Cette année, j’ai joué tant de gros matches, connu tant de grands moments, à me battre pour de bonnes choses. Pour tout ça, le match de l’an dernier ici m’a servi, pour savoir comment réagir quand tout le monde supporte ton adversaire. Je devais tirer des leçons de ce match et c’est ce que j’ai fait. Ce match m’a vraiment beaucoup aidé cette année."