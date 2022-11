Masters 1000 de Paris: Daniil Medvedev, 3e mondial, éliminé dès son entrée en lice

Vainqueur à Paris en 2020 et ancien N.1 mondial, Medvedev a sauvé deux balles de match sur son service à 4-5 avant de s'incliner sur la troisième. C'est donc De Minaur qui affrontera l'Américain Frances Tiafoe (21e), demi-finaliste du dernier US Open et qui s'est débarrassé mercredi du Britannique Jack Draper (45e) 6-3, 7-5.

Après avoir remporté aisément la deuxième manche, Medvedev semblait pouvoir renverser la partie en sa faveur, mais il a fait preuve d'une nervosité croissante, a perdu sa confiance et ses moyens, notamment au service, multipliant les fautes directes (34 au total).

Il a d'ailleurs laissé sa nervosité exploser après la perte de la balle de match en se vengeant sur sa raquette, fracassée au sol, avant de redevenir chaleureux pour saluer le vainqueur du jour.

De Minaur, 23 ans, n'avait encore jamais battu de joueur du Top 5 (18 défaites avant de battre Medvedev).

Medvedev, fort cette année de deux titres (Los Cabos et Vienne) et de trois finales dont une à l'Open d'Australie, était qualifié pour les Masters de fin d'année à Turin (13-20 novembre) avant même le tournoi parisien.