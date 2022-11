WTA Finals: demi-finale en vue pour Mertens contre Danilina et Haddad Maia jeudi: "Jouer notre jeu"

Elise Mertens n'a pas raté son entrée en lice aux WTA Finals en double à Forth Worth, aux États-Unis, en s'imposant 3-6, 6-1 et 10/6 avec la Russe Veronika Kudermetova mardi contre la paire formée par l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok et la Lettone Jelena Ostapenko.

Si la Limbourgeoise et la native de Kazan, têtes de série N.4, l'emportent jeudi soir au Texas dans leur deuxième match du groupe Pam Shriver contre la Kazakhe Anna Danilina et la Brésilienne Beatriz Haddad Maia, têtes de série N.7, elles auraient de fortes chances d'être déjà qualifiées pour les demi-finales. Et pourraient même être premières du groupe qui plus est.

"Nous ne connaissons pas grand-chose à leur sujet », a expliqué la numéro 1 belge. "Elles se sont qualifiées en tout dernier lieu et nous ne les avons encore jamais affrontées. Je sais qu'Haddad Maia possède un très bon service, de gauchère, qui peut poser pas mal de problèmes. Dabrowski et Olmos (leurs troisièmes adversaires, samedi, ndlr) forment en revanche en une vraie paire de double, qui cherchent constamment le filet. Il faut être très concentrées, car comme on joue avec le point décisif à 40-40 (la règle du No-Ad, ndlr), les choses peuvent basculer très vite. Je pense que nous devons surtout tâcher de jouer notre jeu, comme dans ce premier match, où nous avons été très agressives à partir du deuxième set. Et dans ce cas, tout sera possible".

Une défaite ne serait d'ailleurs pas catastrophique non plus pour Elise Mertens et Veronika Kudermetova. Dans ce cas en effet, les deux auraient toujours leur sort au bout de leur raquette et se qualifieraient en tant que deuxièmes de leur groupe avec une victoire contre la Canadienne Gabriela Dabrowski et la Mexicaine Giuliana Olmos, têtes de série N.2, samedi.