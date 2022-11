Rafael Nadal : "J’ai besoin de passer plus de temps sur le circuit"

L’image est assez rare pour être soulignée. Lors de son élimination au Masters de Paris face à l’Américain Tommy Paul (6-3, 4-7, 1-6), Rafael Nadal semblait cuit dans le troisième set. Le regard parfois un peu perdu avec des litres de sueur qui coulaient de son front, le Majorquin de 36 ans n’arrivait plus comme dans la première manche à imposer sa cadence. Faut-il s’en inquiéter ? Pas encore car Rafael Nadal n’est pas arrivé dans les meilleures conditions suite à sa récente paternité qui lui a pris pas mal de temps mais aussi une saison où il a été meurtri par plusieurs blessures. Et puis, historiquement, même lors de ses plus belles années, l’homme aux 22 titres en Grand Chelem a toujours moins brillé en fin de saison. Et comme d’habitude, au moment d’analyser sa prestation et la suite de sa saison mais aussi de sa carrière, Rafa s’est montré très lucide.

Son match contre Tommy Paul

"Tout le mérite revient à Tommy. Il a joué d’une manière agressive, avec beaucoup de gros coups. J’aurais pu m’imposer car dans le deuxième set j’ai mené avec un break d’avance mais j’ai joué très mal joué certains points. Je ne méritais pas la victoire car j’ai mal joué ces moments importants. Jusqu’à ce moment-là, c’était un bon match pour moi, sachant que c’était ma première rencontre depuis longtemps. Mais sur cette surface, vous ne pouvez pas faire des erreurs sur votre service."

Son retour sur le circuit

"Il s’est passé beaucoup de choses ces derniers mois. On peut toujours trouver des excuses, mais au final c’est toujours pareil. Si vous jouez bien, vous gagnez. Si vous ne le faites pas, vous perdez. Et aujourd’hui, parfois je jouais plutôt bien mais parfois pas."

Sa présence au Masters de Turin

"J’espère être à Turin. Si rien ne se passe de négatif, j’espère être là. Je ne suis pas bon en maths, donc je ne pourrais pas vous donner un pourcentage. Ce que je pense, c’est que je vais y aller, je ne vois pas d’autre plan dans ma tête si rien ne se passe d’ici dimanche. Mon intention est d’être là. J’ai hâte de jouer, même si ces derniers mois n’ont pas été parfaits pour moi. Je n’ai rien à perdre. Après une bonne année, j’irai à Turin et je donnerai le meilleur de moi-même."

Ses objectifs pour Turin

"Pour moi, il est difficile d’imaginer arriver en phase finale en bonne forme physique pour gagner un tournoi comme celui-là. Un tournoi que je n’ai jamais gagné dans ma carrière. Vous jouez contre les meilleurs au monde dès le premier jour. Dès ce premier jour, il faut avoir du rythme et être dans de bonnes conditions. Ce n’est pas le cas pour moi actuellement. Donc la seule chose que je peux faire, c’est essayer d’être là plus tôt que d’habitude, faire de bons entraînements avec les gars et ensuite donner le meilleur de moi-même."

Les choses à améliorer

"En fin de compte, j’ai besoin de jours sur le circuit. C’est vrai que ces cinq derniers mois je n’ai pas passé trop de jours sur le circuit. Je ne parle même pas de jouer des tournois mais bien de m’entraîner avec des gars du circuit. C’est ce dont j’ai besoin. Je veux me donner l’opportunité de profiter d’autres finales, on ne sait jamais quand se joueront les dernières, surtout à mon âge. Je dois tout mettre en perspective, je vais continuer à donner le meilleur de moi-même et je dois être en assez bonne santé pour passer du temps sur le circuit."

L’avenir

"Le match contre Tommy Paul a montré des choses positives et négatives. Je pense juste à être meilleur dans l’avenir, je dois améliorer certaines choses. Je dois absolument jouer des sets contre les meilleurs joueurs pour me sentir à nouveau compétitif contre tout le monde. Je vais essayer de faire en sorte que cela se produise. Et l’année prochaine, j’essaierai de faire la meilleure saison possible et de commencer fort."

Comme il l’avait fait cette saison en remportant à la suite l’ATP 250 de Melbourne, l’Australian Open et l’ATP 500 d’Acapulco avant de ne s’incliner qu’en finale d’Indian Wells où il souffrait d’une côte. Soit une série de 21 victoires consécutives.