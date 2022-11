Mondiaux de Padel: La Belgique termine 4e chez les dames et 6e chez les messieurs

An-Sophe Mestach et Helena Wyckaert ont offert le premier point à la Belgique en battant Chiara Pappacena et Giulia Sussarello 6-4, 6-7 (8/10), 6-4.

Elyne Boeykens et Dorien Cuypers se sont ensuite été battues 6-2, 6-1 face à Emily Stellato et l'ancienne N.7 mondiale de tennis Roberta Vinci, qui permettaient à l'Italie d'égaliser à 1-1. Giorgia Marchetti et Carolina Orsi ont par la suite dominé Laura Bernard et Elizabeth Wyckaert 6-2, 6-1, permettant à l'Italie de décrocher le bronze pour la deuxième année de suite.

La Belgique s'était retrouvée en petite finale après avoir été éliminée 2-0 par l'Espagne, tenante du titre, vendredi en demi-finales.

Cette 4e place est le meilleur résultat de la Belgique aux Mondiaux de padel, organisés depuis 1992.

L'année dernière, la Belgique avait pris la 6e place chez les dames et la 9e place chez les messieurs.

Cette semaine, l'équipe belge messieurs, éliminée par la France en quarts de finale, a terminé à la 6e place après avoir été battue 2-0 samedi par le Brésil dans le match pour les places 5 et 6.

Laurent Montoisy et Maxime Deloyer se sont inclinés 6-4, 6-4 face à Lucas Bergamini et Stefano Flores et Clément Geens et Jérôme Peeters ont été battus 6-2, 6-4 par Lucas Campagnolo et Joao Pedro Flores.

Comme de coutume, les finales opposeront l'Espagne à l'Argentine tant chez les messieurs que chez les dames. Ces deux nations se partagent tous les titres mondiaux depuis 1992 et pratiquement toutes les finales, seul le Brésil étant parvenu à en disputer une en 2006 chez les messieurs et une chez les dames en 2012.

Chez les messieurs, l'Argentine compte dix titres, contre quatre pour l'Espagne, tenante du titre. Chez les dames, l'Argentine détient aussi le record avec huit victoires, contre sept pour l'Espagne, qui a remporté les quatre dernières éditions.